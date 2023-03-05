انحراف قطار ثان عن مساره يحمل موادا خطيرة في أوهايو الأمريكية 

انحرف قطار شحن يضم 212 قاطرة محملة بمواد خطيرة عن مساره في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو الأمريكية في ثاني حادث لقطارات شحن في الولاية خلال شهر.

حيث انفصلت 20 قاطرة عن القطار وخرجت عن السكة الحديدية.ولاحقا تم إبلاغ السكان بعدم وجود مواد خطيرة بعد عملية إخلاء للمناطق المجاورة.

ويأتي خروج القطار عن القضبان بعد شهر واحد فقط من خروج قطار نورفولك الجنوبي الذي كان يضم 50 عربة 10 منها تحمل كلوريد الفينيل، عن مساره في بلدة إيست بالستاين ( شرق فلسطين) ، أوهايو في 3 شباط .