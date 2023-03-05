انطلاق فعاليات مهرجان (صنع في سورية) بمدينة دوما

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) بدورته 141 بمشاركة 75 شركة صناعية متخصصة بمختلف المنتجات، وذلك في مدينة دوما بريف دمشق.

ويضم المهرجان الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها، ويستمر لغاية الـ 14 من شهر آذار الجاري منتجات متنوعة بين الألبسة والغذائيات (النباتية والحيوانية) والمشغولات اليدوية، وبأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.

وبين محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أن هذه الفعاليات ضرورية للمجتمع لكونها تحقق تدخلاً إيجابياً في السوق، وتؤمن إيصال المواد الاستهلاكية والغذائية من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسيط ولا سيما أن هذا المهرجان يصادف مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يمكن الأسرة من الحصول على مستلزماتها للشهر الفضيل بأسعار مخفضة بنسبة تتجاوز 25 بالمئة عن سعر السوق.