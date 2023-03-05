تحضيرات مستمرة لسلة الجيش قبيل استئناف الدوري

بعد توقف قسريّ بسبب الزلزال المدمّر، حدّد اتحاد كرة السلة منتصف الشهر الجاري موعداً لاستئناف المسابقات الرسمية، وقبل توقف الدوري كانت سلة نادي الجيش قد أثبتت حضورها خلال مباريات الذهاب من حيث الاستقرار الإداري والمالي والفني.

مشرفُ كرة السلة في النادي العقيد علي عيسى بيّن لـ”البعث” أن العمل كان منصبّاً خلال الفترة الماضية على مساعدة أهلنا المنكوبين في المحافظات المتضرّرة من قبل كافة كوادر النادي، ومنهم اللاعبون.

وكشف عيسى أن التدريبات عادت وفق ما كانت عليه سابقاً بإشراف المدرّب الوطني هيثم جميل ومساعده ياسر كنيفاتي، وجميع اللاعبين التزموا بالتدريبات بهمّة ونشاط، مشيراً إلى أن التحضيرات تجري بشكل جيد بعيداً عن أي منغصات.

وأوضح عيسى أن رياضة نادي الجيش يحكمها الانضباط والتمرين الجيد والاستعداد، وهناك استقرار بكافة أشكاله، والجميع سوف يشاهد في المستقبل عمل النادي، ليس على مستوى الرجال فقط، والدليل النتائج التي حققتها تلك القواعد حتى الآن، ففريق تحت 23 قدّم مستوى جيداً وتأهل إلى الدور نصف النهائي من الدوري، وفريق تحت 18 تصدّر مجموعة دمشق دون أي خسارة، وفريقا تحت 16 وتحت 14 جاهزان وتسير تحضيراتهما بشكل منتظم، والهدف هو تطوير هذه الفئات، وهناك توجّه من اللواء محسن عباس مدير الإدارة للعمل على هذه الفرق.

وكشف عيسى أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم قوية بتواجد فرق الأهلي والوحدة والكرامة والنواعير، مشدداً على أنه في حال تأهل الفريق للدور النهائي فسيكون هناك حسابات مختلفة له، كما أن هنالك إمكانية للتعاقد مع لاعب أجنبي في حال وافقت الإدارة على ذلك حسب الإمكانات المادية المتاحة.

عماد درويش

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