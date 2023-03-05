تقرير يكشف عن إنجازات الصين في مجالي الدفاع والتنمية

بكين – سانا:

أعلنت الصين عن تحقيق سلسلة من الإنجازات الرئيسية في مجال الدفاع الوطني والتنمية العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وجاء في تقرير عمل الحكومة المقدّم اليوم إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي أطلق بعد ظهر أمس دورته السنوية أن القوات المسلحة الصينية نفّذت بحزم وفعالية واجباتها ومهامها الرئيسية المتعلقة بالدفاع عن حدود البلاد وحماية حقوقها البحرية ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار والاضطلاع بمهام الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث والاستجابة لمكافحة كوفيد 19 وحفظ السلام ومرافقة السفن التجارية.

وأوضح التقرير أنه ومن خلال تعزيز القدرات على تعبئة الدفاع الوطني حقّقت البلاد هدفها الرئيسي المتمثل بحماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، والجيش الصيني يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية وتعزيز الاستعداد القتالي وتقوية القدرات العسكرية.

ولفت التقرير إلى أن الصين شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة عدداً من الأحداث الدبلوماسية الرئيسية وتمكّنت من خلال التمسّك بمواقفها من الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها ووسعت بنشاط شراكاتها العالمية وعملت على بناء اقتصاد عالمي منفتح وضمان التعدّدية وتعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

وفي الشأن التايواني جدّدت الحكومة الصينية في تقريرها رفضها الحازم لما يسمّى ”استقلال تايوان”، وقالت: إنها ستتخذ خطواتٍ حازمة لدفع عملية إعادة التوحيد السلمي للوطن.

وأشار التقرير إلى أنه وخلال الأعوام الـ5 الماضية تمّت صياغة القانون المتعلق بحماية الأمن القومي في ماكاو ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ودخوله حيّز التنفيذ، وقد تم تطبيق المبدأ الذي بموجبه يدير الوطنيون شؤون هونغ كونغ وماكاو.

وأضاف التقرير: تم بذل جهود أيضاً لمكافحة الانفصالية والتدخّل الخارجي ومواصلة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

وفي الشأن الداخلي، أشار التقرير إلى تحقيق خطواتٍ ملموسة لتحسين رفاهية الشعب وتطوير البرامج الاجتماعية على مدى السنوات الخمس الماضية، كما حقّقت البلاد انتصاراً في المعركة الحاسمة ضد الفقر ضمن الإطار الزمني المحدّد وعملت على توطيد الإنجازات المحقّقة في تخفيف حدّة الفقر والبناء عليها.