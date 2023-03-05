توزيع 450 طناً من بذار البطاطا الأجنبية في حماة

وزع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة نحو 450 طناً من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة على الفلاحين المكتتبين من العروة الربيعية للموسم الحالي، حيث تم اليوم توزيع كامل الكمية المكتتب عليها من قبل المزارعين من أصناف سبونتا وأغريا وسينيرجي وأريزونا وإيفرست، ذات نوعية جيدة وخضعت للفحوصات المخبرية من قبل لجان مختصة أواخر العام الماضي.

أما أسعار البذار المستوردة في المؤسسة العامة لإكثار البذار أقل من السوق المحلية، ما دفع الفلاحين للاكتتاب عليها بكميات جيدة.

ويُشار إلى أن عمليات بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة لفلاحي المحافظة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث يمكن للفلاحين شراء البذار من المصارف الزراعية أو من الفرع بشكل مباشر.