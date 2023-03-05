“ضمان مخاطر القروض” : ضمانات لمشاريع تنموية بملياري ليرة

كثفت مؤسسة ضمان مخاطر القروض عملها بالشراكة مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، لتقديم الضمانات المصرفية للراغبين في تأسيس مشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط أو أصحاب المشاريع القائمة الذين يريدون توسيع نشاطهم، في حال عدم كفاية الضمانات المقدمة من قبلهم.

ووفقاً لنظام عمليات المؤسسة التي تكللت جهودها مؤخراً بمنح 18 صك ضمان لإقامة عدد من المشاريع، فإن أنواع المشاريع المقبولة (الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والتجارية التي تخدم القطاعين الزراعي والصناعي والمشاريع المنتجة أو المستخدمة للطاقات المتجددة، وكذلك المهن العلمية والفكرية والحرف اليدوية).

وقد تم البدء فعلياً باستقبال طلبات الضمان ودراستها، اعتباراً من منتصف أيلول العام المنصرم، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف والمضمونة من المؤسسة 2 مليار و675 مليون ليرة سورية بمبلغ ضمان قدره 755 مليون ليرة سورية، وذلك عبر 18 قرضاً لإقامة مشاريع تنموية صناعية وزراعية وأخرى تتعلق بالمهن العلمية.