فضيتان وبرونزية لسورية في البطولة العربية للمواي تاي

5-مارس-2023

أحرز منتخب سورية للمواي تاي ميداليتين فضيتين، وأخرى برونزية في البطولة العربية التي اختتمت منافساتها اليوم في الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت الميداليتان الفضيتان عبر سارة الأحمد بوزن 48 كغ وحسين عابدة بوزن 60 كغ، بينما جاءت الميدالية البرونزية بواسطة ألين درغام بوزن 60 كغ.

رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي منار البزرة، قال في تصريح لـ سانا: إن المنافسة كانت قوية بين الفرق المشاركة والتي مثلت 17 دولة، لافتاً إلى أن لاعبينا ولاعبات قدموا أداء جيداً، وتمكنوا من الوصول إلى منصات التتويج بجدارة، علماً أن الفرق المشاركة خاضت البطولة بكامل الأوزان.

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5-مارس-2023

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