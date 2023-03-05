كوريا الديمقراطية تطالب الأمم المتحدة بالتدخّل لوقف الاستفزازات الأمريكية

5-مارس-2023

بيونغ يانغ – سانا:

طالبت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الاستفزازات المتواصلة، التي تقوم بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي كيم سونغ كيونغ قوله في بيان أمس: إن “الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة يتطور نحو اتجاه مقلق للغاية لا يريده أحد، بسبب هذه الأعمال غير المسؤولة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتصعيد التوتر”.

وأضاف كيم سونغ :إنه “من المؤسف أن الأمم المتحدة التي تعرب عن اهتمامها العميق وقلقها إزاء أدنى خطر لحدوث أي صراع واشتباك على هذا الكوكب، تغض البصر باستمرار عن الانتهاك الواضح للسيادة والأعمال العسكرية من طرف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية”.

وأكد كيم سونغ أنه يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتوقف الفوري عن الخطاب الاستفزازي والإجراءات العسكرية المشتركة، التي تصعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل غير مسؤول وتزيد من مستوى خطر المواجهة.

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5-مارس-2023

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