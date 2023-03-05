لإنقاذ موسم القمح.. مطالبات بإطلاق مياه الري للسقاية في الغاب

حماة- حسان المحمد

طالب فلاحو منطقة الغاب وطار العلا مديرية الزراعة والمحافظة بالإسراع في إطلاق المياه على قنوات الري، وتوزيع المازوت الزراعي ورفع التقنين الكهربائي عن خطوط الآبار الزراعية، وذلك لإنقاذ موسم القمح بالدرجة الأولى من العطش، موضحين أنه بحاجة إلى رية سقاية وبشكل فوري.

واتهم المزارعون المعنيين واللجنة الزراعية بالمحافظة بالتراخي، وذلك تجاه تأخرهم بمتابعة المحاصيل الزراعية والقمح على وجه الخصوص، ولاسيما أن معظم الفلاحين ينتظرون المازوت الزراعي لتشغيل الآبار الارتوازية العاملة على الديزل، وآخرون ينتظرون رفع تقنين الكهرباء على خطوط المحولات الزراعية، ومنهم من ينتظر إطلاق مياه السدود في قنوات الري على شبكة طار العلا الشمالية والجنوبية والغاب.

من جهته أوضح رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم أنهم صدّروا كتباً رسمية بهذا الخصوص، بحيث يتمّ الإسراع بإطلاق مياه الري لسقاية المحاصيل الزراعية والقمح على وجه الخصوص.

وبدوره أكد الدكتور عبد الحميد العموري عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة ضرورة سقاية محصول القمح، واعداً بأنه خلال هذا الأسبوع سوف يتمّ إطلاق المياه عن طريق الموارد المائية، وكذلك البدء بتوزيع المازوت الزراعي وهذا مرهون باجتماع اللجنة في المحافظة، مبيناً أنه تمّ البدء بزيادة ساعات وصل الكهرباء لبعض الخطوط التي تعمل على المحولات الزراعية بالتنسيق مع مديرية الكهرباء.

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