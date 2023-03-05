محلج العاصي يحلج أكثر من 5000 طن من الأقطان

5-مارس-2023

بلغت كميات الأقطان المحبوبة التي حلجها محلج العاصي بحماة منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه 5155 طناً من إجمالي الكمية التي استلمها هذا الموسم من فلاحي المحافظات الشرقية، والبالغة 6474 طناً.

وقد أفرزت عمليات الحلج 9490 بالة قطن محلوج، بوزن إجمالي 1818 طناً، إضافة إلى 2860 طناً من البذور الصناعية والزراعية والباقي أتربة ومخلفات ثانوية، حيث تتم عمليات الحلج من خلال وردية واحدة، وبطاقة حلج تصل إلى نحو 50 طناً يومياً مع إمكانية تشغيل وردية إضافية إذا اقتضت الحاجة، كما شحن المحلج 820 طناً من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى شركتي سكر حمص وزيوت حماة، و345 طناً من بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج في اللاذقية وحماة وحمص.

 

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5-مارس-2023

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