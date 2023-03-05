مكافحة 7478 هكتاراً زراعياً من فأر الحقل في محافظة حمص

وبين مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان أن دائرة الوقاية في المديرية بالتعاون مع دوائر (الإرشاد والمناطق) نفذت عدة أيام حقلية في القرى التابعة لوحدة إرشادية الخنساء والقرى التابعة لدائرة زراعة تلدو، مشيراً إلى أن الأيام الحقلية عرضت للمزارعين كيفية تجهيز الطعوم السامة مع توزيع نشرات توعوية بأهم الاحتياطات والإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها أثناء المكافحة.

كما نوه حمدان بضرورة توجيه المزارعين للالتزام بالمكافحة الجماعية حفاظاً على محاصيلهم، مؤكداً أن المادة السامة متوفرة في كامل مستودعات الوحدة الإرشادية لتقدم أصولاً على الفلاحين المصابة حقولهم، وزع منها 3000 كيلوغرام.

وأشار حمدان إلى أن الأيام الحقلية جاءت استكمالاً لحملة مكافحة آفة فأر الحقل التي أطلقتها مديرية الزراعة في قرى مناطق تلدو والمركز الغربي وتلكلخ والمركز الشرقي والرستن.