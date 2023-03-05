نادي الوثبة التزم بقرارات الاتحاد وحافظ على كوادره

حمص- نزار جمول

سارت إدارة نادي الوثبة بقراراتها تجاه استمرار النشاط الرياضي مع قيامها بواجبها الإغاثي تجاه المحافظات التي تضرّرت من الزلزال، حيث ساهمت بدعمها من خلال تسيير حافلات محمّلة بالمساعدات، وفي الوقت نفسه استمرت بالاهتمام بفرقها عبر المحافظة على كوادرها ولاعبيها وخاصة فريق الكرة الأول.

عضو إدارة النادي ومسؤول كرة القدم الكابتن سامر بيطار أكد لـ”البعث” أن إدارة النادي لم تألُ أي جهد من أجل تقديم الدعم للمتضررين من الزلزال المدمّر في المحافظات التي تأثرت به، مبيناً أن نادي الوثبة قام بتسيير قوافل المساعدات فور إعلان محافظات حلب وحماة واللاذقية منكوبة.

وأشار بيطار إلى أن نادي الوثبة التزم بقرار الاتحاد الرياضي بتعليق الأنشطة والفعاليات الرياضية، وفي الوقت نفسه هو مستعدّ للمشاركة عند العودة، خاصة وأن فريق كرة القدم الأول أنهى مرحلة ذهاب الدوري متصدراً وكان مستعداً لمرحلة الإياب بقوة للمحافظة على الصدارة وإحراز لقب الدوري، لكن الزلزال المدمّر أوقف هذا الطموح الذي سيعود مع عودة الدوري في بداية نيسان القادم. وأوضح بيطار أن إدارة النادي حافظت على كلّ كوادرها الفنية والإدارية واللاعبين في كلّ الألعاب ولن توقف أي راتب لأي منهم.

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