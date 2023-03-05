وصول طائرة إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من الأمم المتحدة

5-مارس-2023

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من الأمم المتحدة للمتضررين من الزلزال.

وقال رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانابالا: إن الطائرة تحمل 40 طناً من المساعدات تتضمن بطانيات ومصابيح تعمل على الطاقة الشمسية، مبينا أن الاحتياجات كبيرة وستواصل الأمم المتحدة تقديم المواد الإغاثية والدعم لمن فقدوا منازلهم جراء الزلزال.

ولفت دانابالا إلى أن الأمم المتحدة تقدم إلى جانب المواد الإغاثية الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الزلزال في مراكز الإيواء، للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز محنتهم.

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5-مارس-2023

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