حملة تشجير في قارة

أطلق المجلس المحلي في مدينة قارة بمحافظة ريف دمشق بالتعاون مع المجتمع المحلي حملة تشجير شملت جزءاً من الأوتوستراد الدولي دمشق حمص، ومداخل المدينة، حيث تم استلام ألف غرسة من مديرية الزراعة في المحافظة تتنوع بين السرو والصنوبر زرعت بالكامل، ستستمر الحملة لتوسيع المساحات غير المشجرة في المدينة.

يُشار إلى أن مشروع الحزام الأخضر في قارة يمتد على مساحة 10 آلاف دونم، 90 بالمئة منها مزروعة بأشجار اللوز و5 بالمئة أشجار كرز، والجزء المتبقي بالفستق الحلبي والكرمة والمشمش، فيما يمتد مشروع التشجير المثمر على مساحة 6 آلاف هكتار 60 ألف دونم، معظمها أشجار كرز.