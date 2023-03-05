حملة تشجير في قارة

5-مارس-2023

أطلق المجلس المحلي في مدينة قارة بمحافظة ريف دمشق بالتعاون مع المجتمع المحلي حملة تشجير شملت جزءاً من الأوتوستراد الدولي دمشق حمص، ومداخل المدينة، حيث تم استلام ألف غرسة من مديرية الزراعة في المحافظة تتنوع بين السرو والصنوبر زرعت بالكامل، ستستمر الحملة لتوسيع المساحات غير المشجرة في المدينة.

يُشار إلى أن مشروع الحزام الأخضر في قارة يمتد على مساحة 10 آلاف دونم، 90 بالمئة منها مزروعة بأشجار اللوز و5 بالمئة أشجار كرز، والجزء المتبقي بالفستق الحلبي والكرمة والمشمش، فيما يمتد مشروع التشجير المثمر على مساحة 6 آلاف هكتار 60 ألف دونم، معظمها أشجار كرز.

 12 total views

5-مارس-2023

مقالات ذات صلة

“الزراعة”: استيراد البصل جاء نتيجةً لنقص المادة واحتكار البعض لها

14-فبراير-2023

تصنيع سفن حربية جديدة في إيران

22-مايو-2022

الأمم المتحدة تعلن فشل اللجنة الليبية المشتركة في حلّ الخلافات

20-يونيو-2022

1775 طن دراق و 1427 طن خوخ إنتاج حمص المتوقع للموسم الحالي

15-أغسطس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى