إلى مليون ليرة سورية.. “الاقتصاد” تعدل سقف قيمة الطرود البريدية

دمشق- البعث

عدّلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، سقف قيمة الطرود البريدية، سواء الواردة (براً، بحراً، جواً)، بحيث يصبح 1 مليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة، للمواد المسموحة بالاستيراد بموجب أحكام الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقة الاستيراد.

وبحسب القرار رقم 159 الصادر بهذا الخصوص، تمّ تعديل المادة الأولى من قرار الاقتصاد رقم 251 تاريخ 4-5-2014، بينما أبقت المادة الثانية منه، وباقي المواد وتعليمات الوزارة رقم 1630/698/10 تاريخ 14-3-2019 حول القرار 159 دون تعديل.

يُذكر أن سقف قيمة الطرود البريدية كان وقبل تعديل 2014، مئة ألف ليرة، وفي العام المذكور تمّ رفعه إلى 500 ألف ليرة.

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