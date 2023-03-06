استمرار تدفّق المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى منكوبي الزلزال

من جانبها، أكّدت مؤسسة القدس الدولية تضامنها مع سورية في معالجة أضرار الزلزال، معلنة استئجارها ما يزيد على 50 منزلاً لمدة عام، لإسكان الأسر التي فقدت منازلها في حلب.

وشدّدت المؤسسة كما نقلت عنها الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على سورية، على أن ما تقدّمه من دعم بهذا الصدد ما هو إلا جزء من رد الجميل لسورية قيادة وشعباً في موقفها الثابت، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته اليومية للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المؤسسة بالتعاون مع إدارتها العامة في بيروت زارت محافظة حلب الخميس الماضي، وغرفة العمليات بمكاتب الأمانة السورية للتنمية للتنسيق معها، كما زار الوفد بعض الأماكن المنكوبة في حلب، والتقى بعضاً من الأسر المتضرّرة فيها، وجال الوفد في مخيم النيرب الفلسطيني، وقدّم لأهالي المخيم المتضرّرين دعماً نقدياً تعزيزاً لقيم التعاون والتضامن بين العرب جميعهم.