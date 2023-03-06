افتتاح مشفى ميداني لخدمة متضرري الزلزال في حلب

بدأ المشفى الميداني لجمعية التنمية للحياة والسلام اللبنانية في مدينة حلب اليوم تقديم خدماته الطبية، لمتضرري الزلزال القادمين من مناطق عدة إلى مكان تمركز المشفى في معهد الأخوة بحي المحافظة.

وأوضح مدير الهيئة الإدارية للجمعية وليد الحاج أن المشفى يقدم إلى جانب العلاج الآني أدوية مجانية لمتضرري الزلزال، ولا سيما ممن يعانون من أمراض داخلية عامة ولشريحة الأطفال، حيث يحوي المشفى عشرة أسرة مجهزة بأجهزة التنفس والتخطيط للقلب وضغط الدم.

ولفت الحاج إلى أن المشفى الذي يقدم خدماته لمدة شهر، بدعم من الحكومة السلوفاكية، يعمل فيها فريق طبي مؤلف من ثمانية مسعفين من بلدة عانوت اللبنانية، ويعمل بدعم لوجستي من فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الصحة وفرع نقابة الأطباء في حلب.

وأشار رئيس فرع نقابة الأطباء بحلب الدكتور صفوان زعيتر، إلى التعاون مع الأشقاء اللبنانيين في مبادرتهم، من خلال تأمين الكادر الطبي المختص لخدمة المواطنين المتضررين في المشفى الميداني، بتناوب بين فرق عدة من الأطباء ومن مختلف التخصصات الطبية بالتنسيق مع النقابة.