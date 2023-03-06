التربية تطلق العمل بالخطة المشتركة حول الأنشطة المعتمدة للدعم النفسي والجسدي للأطفال المتضررين من الزلزال

أطلقت وزارة التربية اليوم من مركز إيواء الشهيد صالح محمود في مدينة جبلة

العمل بالخطة المشتركة حول الأنشطة المعتمدة للدعم النفسي والجسدي للأطفال المتضررين من الزلزال ضمن المدارس ومراكز الإيواء في المحافظات المنكوبة.

تحت عنوان (بالأمل والعمل نبقى الأقوى). التي نظمتها