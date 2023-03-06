التربية تطلق العمل بالخطة المشتركة حول الأنشطة المعتمدة للدعم النفسي والجسدي للأطفال المتضررين من الزلزال
أطلقت وزارة التربية اليوم من مركز إيواء الشهيد صالح محمود في مدينة جبلة العمل بالخطة المشتركة حول الأنشطة المعتمدة للدعم النفسي والجسدي للأطفال المتضررين من الزلزال ضمن المدارس ومراكز الإيواء في المحافظات المنكوبة.تحت عنوان (بالأمل والعمل نبقى الأقوى). التي نظمتها
الأسرة التربوية (وزارة التربية ونقابة المعلمين ومنظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة والأمانة السورية للتنمية) تضم فرقاً للدعم النفسي الاجتماعي والأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية والمبادرات الشبابية ودعم المعلم والتواصل الاجتماعي.
وتهدف الحملة إلى العمل على تقديم الدعم النفسي للأطفال وأهاليهم والمعلمين وتعزيز الحالة الإيجابية والمساعدة على تجاوز المحنة والمضي قدماً.
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