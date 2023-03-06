التشديد على الإسراع بإنجاز مهام لجان السلامة

اللاذقية – مروان حويجة

شدّد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال على الإسراع بإنجاز المهام الموكلة للجان السلامة المختصة بكل دقة ومهنية، والبت بموضوع الأبنية التي تحتاج إلى هدم أو تدعيم واتخاذ الإجراءات المطلوبة، منوهاً بالجهود الاستثنائية المبذولة والاستجابة السريعة من قبل جميع الجهات منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال وحتى اليوم، بما في ذلك لجان الكشف الأولي التي تم تشكيلها بهدف جمع المعلومات اللازمة وإنشاء قاعدة بيانات تكون ركيزة أساسية للعمل على الأرض في المرحلة القادمة.

وبين المحافظ خلال لقائه لجان السلامة العامة ورؤساء الوحدات الإدارية والنواحي أنه تمّ وضع خطة عمل بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية لتأمين المستلزمات اللوجستية، وتسريع عمل لجان السلامة العامة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي.

وبدوره مدير الأمانة السورية للتنمية باللاذقية راني صقر تحدث عن دور الأمانة بتسهيل الأمور اللوجستية، والمساعدة في جمع البيانات حول الأبنية المتضررة بكل دقة، وإدخالها ضمن قاعدة بيانات غرفة العمليات الإغاثية، ما يسهل تصنيفها وفق خمسة بنود (متضررة بالكامل، متصدعة وبحاجة للهدم، متصدعة وبحاجة للتدعيم، متصدعة وبحاجة للصيانة، سليمة) وبالتالي تحديد أولويات التدخل حسب حجم الضرر ووفق خطة زمنية واضحة.

من جهته رئيس فرع نقابة المهندسين في اللاذقية المهندس حاتم حاتم أكّد أن لجان السلامة العامة تضم أفضل الخبرات والكفاءات، وقراراتها مبنيّة على أسس علمية ومستوى عالٍ من المهنية.

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