الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار في الساحل

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…