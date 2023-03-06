الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار في الساحل

6-مارس-2023

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 18 /8 18 /8 19 /7
القنيطرة 14 /2 14 /2 15 /2
درعا 16 /7 16 /6 16 /6
السويداء 16 /5 13 / 6 13 /5
حمص 14 /4 15 /5 16 /5
حماة 16 /3 19 /4 20 /5
الحسكة 20 /8 20 /7 20 /6
اللاذقية 19 /8 18 /8 18 /8
طرطوس 17 /8 17 /8 17 /8
حلب 18  /4 19 /5 20 /5
إدلب 15 /5 16 /6 17 /6
دير الزور 22 /9 20 /10 21 /10
الرقة 20 /8 19 /7 19 /9

 22 total views

6-مارس-2023

مقالات ذات صلة

اتفاق تعاون بين أكساد ووزارة”الفلاحة”التونسية

30-مايو-2022

التأكيد الأممي بعدم قانونية إجراءات الحظرعلى ايران فضيحة لواشنطن

19-مايو-2022

القبض على 6 متعاطين ومروجين للمخدرات في دمشق وريفها

26-مايو-2022

عطلة رسمية يومي الاحد والاثنين

15-مارس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى