الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية خلال الساعات الماضية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز (سو27) و(ميغ 29)، ومروحية من طراز (مي8) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، قضت القوات المسلحة الروسية على 45 عسكرياً أوكرانياً، ودمّرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، في اتجاه كوبيانسك.

وفي اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه، قضت القوات المسلحة الروسية على 225 جندياً أوكرانياً، ودمّرت خمس مركبات قتال مشاة، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، وأربع مركبات عسكرية خاصة، ومركبة قتالية من طراز (أوراغان)، ومدافع ميدان (دي30)، إضافة إلى مستودع ذخيرة للواء المدفعية 55 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة داتشنوي، ورادارين مضادين للبطارية آن (تي بي كيو37) أمريكيي الصنع.

وفي اتجاه كراسنو ليمانسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 160 عسكرياً، ودبابة واحدة، وثلاث مركبات قتال مشاة، وخمس مركبات قتال مصفحة، وثلاث مركبات عسكرية، ومركبة قتالية من راجمات (غراد).

كذلك أسقطت مقاتلة روسية في معركة جوية مقاتلة أوكرانية من طراز (سو27)، إضافة إلى مروحية من طراز (مي8).

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز (ميغ29)، واعترضت 15 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية (هيمارس)، وكذلك من أنظمة (أوراغان)، ودمّرت 9 طائرات مسيرة.

واستهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية خلال اليوم 86 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمّع القوى العاملة والمعدات في 117 مقاطعة.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 396 طائرة مقاتلة، و217 مروحية، و3345 طائرة مسيّرة، و410 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و8192 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1054 مركبة قتالية من راجمات صواريخ متعددة، و4284 وحدة من مدافع الميدان والهاون، وكذلك 8771 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

من جانب آخر، أكد مساعد القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين أن حوالي 10 آلاف جندي أوكراني محاصرون في أرتيوموفسك.

وأشار غاغين إلى أن بعض الوحدات الأوكرانية تركت مواقعها، وأخرى تحاول المغادرة في الوقت الذي تحاول فيه مدفعية الجيش الروسي ملاحقتهم، موضحاً أن القوات الروسية تسيطر الآن على جميع مداخل المدينة.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي يسيطر عليه النظام في كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتمثل محوراً مهمّاً لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في إقليم دونباس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه من الجيل الجديد ضد القوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

ونشرت الوزارة لقطاتٍ لاستخدام جيل جديد من الذخائر الموجّهة بدقة لتدمير المعدات والأسلحة، ومواقع القيادة التابعة للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أنه تم استخدام هذه الذخيرة ضد منشأة اكتشفت عن طريق الاستطلاع، وكانت مخصّصة لإخفاء المركبات المدرّعة القتالية وصيانتها.

وأضافت الوزارة: إن الهدف تمّت إصابته بدقة، حيث اخترقت القذيفة السقف وانفجرت داخل الحظيرة، ودمّرت وعطلت آليات ومدرعات القوات الأوكرانية الموجودة هناك.

وقد بدأ الجيش الروسي في نقل جيل جديد من المدرعات إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن بينها مدرعات بومرنغ التي تنتمي إلى جيل جديد تماماً، وتتفوّق وفقاً لمواصفاتها التقنية والتكتيكية على ناقلات الأفراد المدرعة كلها الموجودة في حوزة القوات المسلحة الروسية، وأغلبية نماذج المدرّعات الخفيفة التي تنتجها حالياً الصناعات العسكرية الأجنبية.

وتم تزويد مدرّعة بومرنغ ببرج مدرّع متحكّم فيه عن بُعد يضمن قدرة نارية عالية وإمكانية إصابة أهداف برية وجوية على حد سواء ليلاً ونهاراً، وتتضمّن أسلحتها مدفعاً أتوماتيكياً من عيار 30 ملم ورشاش بي كا تي إم.

كذلك تم تعزيز وحدات القوات الروسية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بمنطقة خيرسون بقاذفات قنابل يدوية، لمكافحة محاولات اختراق مجموعات التخريب الأوكرانية على متن قوارب وزوارق مصفحة.

في مقابل ذلك، كشف مدير مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية أندريه كلينتسيفيتش أن الغرب يمدّ الجيش الأوكراني بجسور حديدية لعبور الدبابات للتغلب على العقبات والتحضير لهجوم مضاد.

وقال كلينتسيفيتش خلال مقابلة مع برنامج سولوفييف لايف: “إن الجسور من إنتاج ألماني وأمريكي، وصمّمت لتتغلّب المركبات الثقيلة من دبابات ومدرعات على العقبات، وتم إرسالها إلى الجيش الأوكراني للتحضير للعمليات الهجومية خلال الأشهر المقبلة”، لافتاً إلى أن حلف الناتو وبمساعدة الاستخبارات الغربية يدرس المنشآت الهندسية الروسية في منطقة خط الدفاع في مقاطعة زابوروجيه، ويحاول تقديم دعم لقوات نظام كييف لمواجهتها.

من جهة ثانية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية اليوم 3 صواريخ استهدفت مقاطعة بيلغورود الواقعة على الحدود الأوكرانية.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف حسب وكالة نوفوستي: إن “الدفاع الجوي الروسي اعترض 3 صواريخ في منطقة (نوفي أوسكول) وأسقطها”، مشيراً إلى أن تطاير الشظايا أسفر عن إصابة شخص وتضرّر خطوط الكهرباء في عدة قرى.

وتتعرّض بيلغورود لقصف متكرّر من أوكرانيا، وتم إعلان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب في جميع أنحاء المقاطعة منذ الـ11 من نيسان الماضي.

32 total views