السيد نصر الله: المقاومة لن تتخلّى عن حبّة تراب من أرض لبنان أو نقطة ماء من بحره

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة لن تتخلّى عن حبّة تراب من أرض لبنان، أو نقطة ماء من بحره، مشدّداً على أن القوة الرادعة التي يتمتع بها لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي لم تحظَ بالدعم إلا من سورية وإيران، ولذلك تُحاربان اليوم.

وأوضح السيد نصر الله في كلمة خلال احتفال تكريمي للجرحى والأسرى المقاومين اليوم، أن العدو الإسرائيلي اعتاد أن يقتل ويقصف دون رادع، بينما هو اليوم على مسافة قصيرة على الحدود، ومع ذلك لا يجرؤ على إطلاق النار وذلك بسبب المعادلة الرادعة وهي الشعب والجيش والمقاومة.

ولفت السيد نصر الله إلى أن كل ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم هو من مؤشرات النهاية لكيان الاحتلال الغاصب، مشيراً إلى أن تهديد الاحتلال بإعدام الأسرى هو إجراء أحمق لن يخيفهم بل سيزيد من إيمان وشجاعة وإقدام الشباب الفلسطيني على تنفيذ عمليات المقاومة ضده.

وفي ملفّ انتخاب الرئيس اللبناني الجديد أعلن الأمين العام لحزب الله دعم وصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة، وقال: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع، ولا نريد الفراغ، وهذه مصلحة وطنية أكيدة ونحن ملتزمون بنصاب الثلثين في انتخاب الرئيس في الدورتين الأولى والثانية، ولا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيساً، ولا نقبل أيّ فيتو خارجي على أي مرشح أيّاً كان سواء ندعمه أم نرفضه، كما أننا نقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر.

وأضاف السيد نصر الله: بدأنا حواراً مع حلفائنا لدعم مرشح للرئاسة، وعندما نسمّي شخصية للرئاسة فإنه التزام جدّي، والمرشح الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات ويعتبر أن المواصفات تنطبق عليه هو الوزير السابق سليمان فرنجية.