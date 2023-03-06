الغبّاش يبحث علاقات التعاون بين وزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

6-مارس-2023

دمشق- سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن محمد عثمان أكرم سبل تعزيز التعاون، فيما يخص الاستجابة لكارثة الزلزال ودعم الاحتياجات الفورية للقطاع الصحي.

وبيّن الدكتور الغباش خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة اليوم، أن العلاقة بين المكتب والوزارة علاقة قديمة، ولا يقتصر الدعم على كارثة الزلزال، حيث يتم التنسيق بشكل دائم، مبيّناً أن الزلزال أثر بشكل كبير في القطاع الصحي، ويجب تجديد الأولويات لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

بدوره، أكد أكرم استعداد المكتب لدعم الاحتياجات الفورية للقطاع الصحي وتعزيز التعاون، فيما يخص التمويل لدعم الطاقة الشمسية في المشافي والمراكز الصحية، إضافة إلى المشاريع القديمة التي يتم العمل عليها لإعادة ترميم الكتل الصحية المتضرّرة لضمان تأمين خدمات صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة وعدد من المديرين والمعنيين.

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6-مارس-2023

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