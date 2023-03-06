القبض على 3 من متعاطي المخدرات في ريف دمشق

ألقت شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق القبض على عدة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة، وصادرت كميات كانت بحوزتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن دوريات شرطة ناحية جرمانا تمكنت من القبض على 3 أشخاص، ومصادرة 600 حبة كبتاغون مخدرة، وحوالي 1.5 كغ من مادة الحشيش المخدر، وكمية من مادة الكريستال المخدرة، وأسلحة بيضاء “سكاكين”.

وأضافت الوزارة: “إن المقبوض عليهم اعترفوا أثناء التحقيق الأولي الذي أجري معهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة، وبتدقيق أوضاعهم تبين وجود عدة إذاعات بحث وعشرات السوابق بحقهم بجرائم مختلفة”.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.