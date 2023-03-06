المشكلات تحيط بسلة أهلي حلب والسركيس يصل الأسبوع المقبل

حلب -محمود جنيد

مشكلة حقيقة تواجهها سلة أهلي حلب قبل استئناف نشاط اللعبة منتصف شهر آذار الجاري، فالفريق الأول حاول استئناف نشاطه التدريبي في صالة الحمدانية الدولية لكن ذلك تعذر بسبب تواجد العائلات المتضررة المستضافة ضمن الصالة، وعليه طلب الفريق نقل كرات التدريب إلى مكان آخر.

رئيس مكتب الكرات في تنفيذية حلب أحمد فواز يسقي أكد لـ”البعث” بأن مباريات الفريق ستتوزع بين صالتي الجلاء واليرموك، نظراً لعدم إمكانية إقامة مباريات الفريق في صالة الحمدانية المكتظة بالعائلات المتضررة.

من جانبه عضو مجلس إدارة الأهلي مشرف كرة السلة فراس مصري كشف بأن الإدارة طلبت تأجيل استئناف الدوري إلى مابعد عيد الفطر لكن الطلب قوبل بالرفض، وبالتالي ستتقيد الإدارة بالقرارات الصادرة عن القيادة الرياضية، رغم الظروف التي تلف الفريق وعلى رأسها مشكلة عدم توفر صالة للتدريب.

وأوضح مصري بأن المشكلة ليست فقط بالفريق الأول وهناك فريق تحت 23 عاماً وغيره والبحث جارٍ عن مكان للتدريب ينطلق معه نشاط اللعبة وتحديداً فريق الرجال المقدم على استحقاق استئناف الدوري، والهدف ضمن الظروف الضبابية الحالية هو التأهل إلى الفاينال فور.

وبيّن مشرف السلة الأهلاوية بأن الظروف المادية الصعبة جداً إذ تجد المساعي لترتيب أمور اللاعبين، وتأمين صالة للتدريب، لحين عودة مدرب الفريق اللبناني غسان سركيس الأسبوع المقبل.

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