الهلال لوفد نقابة المعلمين العراقيين: موقف العراق خلال محنتنا الأخيرة جسّد العلاقة المميزة التي تجمع الأشقاء

التقى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق المهندس هلال الهلال، وفد نقابة المعلمين العراقيين برئاسة عباس كاظم السوداني، نقيب المعلمين العراقيين.

ونقل الهلال للوفد تحيّات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، ومن خلالهم إلى كل المواطنين في العراق الشقيق.

وأوضح الرفيق الهلال أن “ما لمسناه من الموقف العراقي في مساعدتهم لأشقائهم السوريين وبلسمة جراحهم خلال محنتهم الأخيرة جسّد العلاقة المميزة التي تجمع الأشقاء في البلدين وظهّرها بأبهى صورها”، مبيّناً أن المحبة والمودة بين الشعبين الشقيقين ازدادت وتعمّقت خاصةً في خضم الحرب الإرهابية التي عانى منها البلدان.