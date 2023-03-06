الهلال لوفد نقابة المعلمين العراقيين: موقف العراق خلال محنتنا الأخيرة جسّد العلاقة المميزة التي تجمع الأشقاء
دمشق – البعث:
التقى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق المهندس هلال الهلال، وفد نقابة المعلمين العراقيين برئاسة عباس كاظم السوداني، نقيب المعلمين العراقيين.
ونقل الهلال للوفد تحيّات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، ومن خلالهم إلى كل المواطنين في العراق الشقيق.
وأوضح الرفيق الهلال أن “ما لمسناه من الموقف العراقي في مساعدتهم لأشقائهم السوريين وبلسمة جراحهم خلال محنتهم الأخيرة جسّد العلاقة المميزة التي تجمع الأشقاء في البلدين وظهّرها بأبهى صورها”، مبيّناً أن المحبة والمودة بين الشعبين الشقيقين ازدادت وتعمّقت خاصةً في خضم الحرب الإرهابية التي عانى منها البلدان.
وشدّد الهلال على أن المعلمين هم بشكل أساسي صمام أمان البلاد في الحفاظ على الفكر الصحيح والأخلاق وبناء جيلٍ يتمتع بالوطنية دائماً إبان أعتى قوى الظلام في العالم.
من جانبهم أعضاء الوفد أكّدوا أنهم قدّموا من العراق ممثلين عن كل منزل وأسرة فيه، وأن الشعب السوري تاريخياً هو الأقرب إلى العراق، ومن الواجب على الأشقاء الوقوف إلى جانب سورية، البلد الذي لم يخضع لإملاءات القوى المعادية، منوّهين بأن العراقيين أدّوا الواجب تجاه أشقائهم، وبأن كل ما يقدّم إلى سورية لا يُقاس بمواقفها بلداً وشعباً وقيادة، ومشيرين إلى أنه سيسجل في تاريخ زعماء العالم للرئيس الأسد تصدّيه عن الأمة العربية والعالم للهجمة الإرهابية التي توجّهها الدول العظمى، وأن شعب سورية وجيشها خلف قيادته سطّروا بطولات تشكّل درساً لجميع الدول.
حضر اللقاء الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب، والرفيق وحيد الزعل نقيب المعلمين في سورية.
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