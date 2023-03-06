بوتين ورئيسي يناقشان تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة والعلاقات الثنائية

موسكو – سانا:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت “سبوتنيك” عن الكرملين قوله في بيان: إن الرئيس الروسي ونظيره الإيراني قيّما بشكل إيجابي مستوى العلاقات الثنائية وآليات تطوّرها، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا قضايا التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة.

وأوضح الكرملين أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على إجراء المزيد من الاتصالات بينهما.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكّد في وقت سابق اليوم أن العلاقات بين بلاده وروسيا تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري وحده، مشيراً إلى أن المزاعم بشأن إمداد إيران روسيا بطائرات مسيرة تفتقر إلى أدلّة والغرض منها افتعال مشكلات.