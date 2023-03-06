تجار وصناعيو طرطوس يقدمون مليار ليرة لمتضرري الزلزال

6-مارس-2023

وصلت قيمة التبرعات المالية التي قدمها تجار وصناعيو طرطوس خلال يومين إلى مليار ومئة وخمسين مليون ليرة سورية لمصلحة المتضررين من الزلزال في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس لتدعيم المنازل في المحافظتين.

وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد أن المبادرة تهدف لتدعيم ما يمكنها تدعيمه من المباني المتضررة في المناطق المنكوبة بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، وإعادة الأهالي إلى منازلهم في أسرع وقت ضمن دراسات وإشراف هندسي من نقابة المهندسين والوحدات الإدارية ذات العلاقة، وذلك من منطلق حرصها على القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني والوطني تجاه الأهالي المتضررين من الزلزال، ومتابعة العمل الإغاثي الذي قامت به في المناطق المنكوبة مالياً وعينياً.

وأضاف حماد: إنه بغية تنفيذ المبادرة قامت إدارة الغرفة بفتح حساب لدى البنك الإسلامي باسم مبادرة تدعيم المباني المتضررة من الزلزال رقمه (221133) ليتم إيداع كل التبرعات من قبل المشاركين فيه وعلى أن يتم تحريك أي مبلغ منه بقرار من مجلس إدارة الغرفة.

ولفت رئيس الغرفة إلى أنه تمت دعوة جميع أعضاء الغرفة وفعاليات طرطوس المختلفة للمساهمة الفاعلة فيها لأن نجاحها سيؤدي لإعادة عشرات العائلات المنكوبة إلى منازلهم بالسرعة المطلوبة، منوها بأن فريقاً فنياً من الغرفة سيقوم بالتعاون مع نقابة المهندسين والبلديات بالكشوف اللازمة وتحديد الأبنية المستهدفة وتكاليف تدعيم كل منها ومن ثم البدء بتدعيم المنازل الأكثر تضرراً.

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6-مارس-2023

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