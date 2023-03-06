تراجع أسعار الذهب

6-مارس-2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض 0.1 بالمئة إلى 1853.19 دولاراً للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1859.60 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.20 دولاراً للأونصة، كما هبط سعر البلاتين0.7 بالمئة إلى 970.84 دولاراً، وانخفض سعر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1443.65 دولاراً.

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6-مارس-2023

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