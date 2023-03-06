تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض 0.1 بالمئة إلى 1853.19 دولاراً للأوقية.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1859.60 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.20 دولاراً للأونصة، كما هبط سعر البلاتين0.7 بالمئة إلى 970.84 دولاراً، وانخفض سعر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1443.65 دولاراً.
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