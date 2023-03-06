تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور

مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.