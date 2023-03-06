“تطوير الغاب”: محصول القمح بحاجة إلى رية عاجلة

بينت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة أن المساحة النهائية المزروعة بالقمح في أراضي منطقة الغاب بلغت 52958هكتاراً، من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 52725 هكتاراً بنسبة تنفيذ تجاوزت 100 بالمئة، وأن الحقول المزروعة بالمحصول الاستراتيجي توزعت على كل الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة، والحالة العامة لمحصول القمح جيدة.

وأشار الهيئة إلى أن الأراضي المزروعة بالقمح في منطقة الغاب بحاجة إلى رية عاجلة لإكمال عمليات الإنبات، وذلك بسبب انحباس الأمطار لفترة طويلة، لافتاً إلى وجود حاجة ملحة لإطلاق المياه في قنوات الري من أجل سقاية القمح.