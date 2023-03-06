جامعتا دمشق وبيرناردو أوهيغينز التشيلية تبحثان آفاق التعاون العلمي

واتفق الجانبان خلال اللقاء على توقيع اتفاقية مشتركة بين الجامعتين لتأطير مجالات التعاون البحثي والثقافي في مختلف الاختصاصات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وإمكانية تبادل الزيارات العلمية للأساتذة والطلاب، والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية التي تقام في كلا الجانبين، فضلاً عن الإشراف المشترك على رسائل أبحاث الماجستير والدكتوراه.

وأكد الدكتور الجبان استعداد الجامعة لتطوير علاقاتها مع الجامعات التشيلية، والاستفادة من الخبرات المتوافرة، ولا سيما في مجال البحوث والدراسات الزلزالية، وكذلك التعاون في مجال تنظيم المحاضرات عبر الإنترنت، والنشر العلمي في المجلات العلمية الموجودة في كلتا الجامعتين.

بدوره نوه اسكوبار بالمكانة العلمية والتاريخية لجامعة دمشق، وأكد الرغبة بالتعاون العلمي والثقافي معها ليكون انطلاقة للتعاون مع الجامعات السورية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الأولى لوفد جامعة بيرناردو أوهيغينز التشيلية التي يبلغ عدد طلابها 9 آلاف طالب، وتضم مختلف الاختصاصات، وهي زيارة استطلاعية لدراسة الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين وتنظيم التنسيق المتبادل.

حضر اللقاء سفير جمهورية تشيلي بدمشق خوسيه باتريسيو بريكل وأعضاء الوفد (خورخيه أرياس غاريدو) نائب رئيس جامعة بيرناردو أوهيغينز التشيلية للشؤون الأكاديمية وراؤول بينيا سيلفا مدير التواصل في الجامعة، ونائبا رئيس جامعة دمشق الدكتور فراس حناوي والدكتورة ميساء السيوفي للشؤون العلمية والبحث العلمي.