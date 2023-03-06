حضور جيد لمنتخب المواي تاي في البطولة العربية

نجح منتخبنا الوطني للمواي تاي بتحقيق نتائج جيدة في البطولة العربية التي استضافتها الإمارات بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة.

حصيلة منتخبنا في البطولة بلغت ثلاث ميداليات، حيث حصد اللاعب حسين عابدة فضية وزن 60 كغ، كما أحرزت اللاعبة سارة الأحمد فضية وزن 48 كغ، فيما حققت اللاعبة ألين درغام برونزية وزن 60 كغ.

رئيسُ اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي منار البزرة أوضح أن المنافسة في البطولة كانت قوية بمشاركة نخبة أبطال العرب فيها، لكن رغم ذلك نجح أبطالنا في التفوق على العديد منهم، لافتاً إلى أن الطموح الوصول إلى منصات التتويج الدولية.

وأكد البزرة أن هذه المشاركة بمثابة عودة لرياضة المواي تاي السورية للمنافسات العربية والخارجية بعد غياب لعدة سنوات، مشيراً إلى أن البطولة فرصة للوقوف على المستوى الفني للاعبين وتقييم واقع اللعبة على الصعيد الخارجي.

ونوّه البزرة بأن منتخبنا استعدّ للمشاركة في البطولة بمعسكر تدريبي مغلق بدمشق بإشراف المدرّب أحمد سليمان، حيث كانت المشاركة العربية عبر سبعة لاعبين وأربع لاعبات، مشيداً بالدعم الذي قدّمه المكتب التنفيذي للمنتخب.

المحرر الرياضي

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