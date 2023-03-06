خاجي وبيدرسون يؤكدان ضرورة تسهيل إرسال المساعدات إلى سورية

6-مارس-2023

طهران – سانا:

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون خلال اتصال هاتفي اليوم ضرورة تسهيل إرسال المساعدات إلى الشعب السوري عقب الزلزال الأخير، وتجنب التسييس في هذا المجال.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية أن أصغر خاجي بحث خلال الاتصال مع بيدرسون آخر التطورات على الصعيد السياسي والميداني في سورية، وخاصة بعد الزلزال الأخير وما تسبب به من عواقب إنسانية مؤلمة وأضرار مادية جسيمة.

وأعرب خاجي عن معارضته للحصار على سورية وللعقبات التي تعترض إرسال المساعدات، مشيراً إلى الظروف المعيشية الصعبة لضحايا الزلزال وضرورة زيادة وتسريع نقل المساعدات الإنسانية الدولية غير المشروطة إليها.

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6-مارس-2023

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