خروج مشاريع للري الزراعي من الخدمة في دير الزور

خرج عدد من مشاريع الري الزراعي بدير الزور من الخدمة نتيجة انخفاض منسوب نهر الفرات، وذلك وفق مدير الموارد المائية بدير الزور المهندس محمد الرجب.

وأوضح الرجب أن سرقة المحتل التركي لمياه نهر الفرات أدت إلى انخفاض كبير في منسوب وغزارة مياه النهر، حيث وصلت نسبة الانخفاض في دير الزور منذ بداية شهر شباط الفائت إلى أكثر من 40 سم، ما أثر على عمل المحركات الزراعية التي تعتمد على السحب من أقنية التوريد المائي، وأصبحت بحاجة إلى تعزيل مستمر لإيصال المياه إلى مضخات السحب.

بدوره أوضح رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو أن انخفاض منسوب نهر الفرات يهدد موسم القمح، وهو الموسم الرئيسي لفلاحي المحافظة، على اعتبار أن الأراضي المزروعة بهذا المحصول تحتاج في هذا الوقت من العام إلى رية سقاية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار.