روسيا تعد اتفاقيات بشأن نظام تأشيرة مبسط مع ست دول بينها سورية

روسيا تعد اتفاقيات بشأن نظام تأشيرة مبسط مع ست دول بينها سورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن روسيا تعد اتفاقيات بشأن نظام تأشيرة مبسط مع ست دول بما فيها سورية والهند وإندونيسيا.

وقال إيفانوف في تصريح لوكالة تاس: ” بالإضافة إلى الهند نعمل أيضًا على مسودة اتفاقيات حكومية تتضمن تبسيطاً متبادلاً لنظام التأشيرات مع سورية و أنغولا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين”.

وفي وقت سابق كشف إيفانوف أن روسيا تعمل على اتفاقيات السفر دون تأشيرة مع 11 دولة هي البحرين وعمان و السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهاييتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو.

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