روسيا تُعد اتفاقيات تأشيرةٍ مبسّطة مع ست دول بينها سورية

موسكو – سانا:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن روسيا تُعد اتفاقياتٍ بشأن نظام تأشيرة مبسّط مع ست دول بما فيها سورية والهند وإندونيسيا.

وقال إيفانوف في تصريحٍ لوكالة تاس: ” بالإضافة إلى الهند نعمل أيضًا على مسودة اتفاقيات حكومية تتضمن تبسيطاً متبادلاً لنظام التأشيرات مع سورية و أنغولا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين”.

وفي وقتٍ سابق كشف إيفانوف أن روسيا تعمل على اتفاقيات السفر دون تأشيرة مع 11 دولة هي؛ البحرين وعمان و السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهاييتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو.