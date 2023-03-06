ضابط استخبارات أمريكي سابق يعترف بعجز بلاده عن هزيمة روسيا

واشنطن- سانا

اعترف ضابط الاستخبارات التابعة لمشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر بعجز الولايات المتحدة عن إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا، مشيراً إلى أن تفوّق الأخيرة من الناحية العسكرية يتجاوز بكثير ما تحقّقه أمريكا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ريتر قوله في مقابلة مع قناة “جادجينغ فريدوم” على يوتيوب: “إن الولايات المتحدة تخلّفت كثيراً عن روسيا في مجال الصناعات العسكرية”، مؤكداً أن الحديث عن هزيمتها غير ممكن.

وأوضح ريتر أن روسيا تنتج أسلحة وذخائر على مدار الساعة، وبالتالي لا تواجه مشكلات في هذا الجانب على عكس ما يعانيه حلف شمال الأطلسي “ناتو”، متسائلاً ما الذي حققته الصناعة العسكرية الأمريكية مقارنة بإنجازات روسيا في هذا المجال.

وانتقد التصريحات الأمريكية التي تزعم قدرة واشنطن على إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا، قائلاً: “إن الولايات المتحدة تصرّ رغم تخلفها في مجال الصناعات العسكرية على أنها قادرة على تحقيق نصر استراتيجي على موسكو”، مؤكداً أن ذلك غير ممكن.

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن ما تنتجه بلاده سنوياً من صواريخ الدفاع الجوي يفوق بثلاث مرات ما تنتجه الولايات المتحدة، كما أن مجمّعات الصناعات العسكرية الروسية وحدها تنتج العدد نفسه الذي تنتجه دول العالم مجتمعة من الصواريخ المخصّصة لأغراض مختلفة.

ورغم ما أصدره الخبراء والمسؤولون العسكريون في الولايات المتحدة من تحذيرات بشأن استنفاد مخزونات بعض أنواع الأسلحة الأمريكية بسبب توريدات السلاح المتواصلة التي تضخّها واشنطن لدعم النظام في كييف، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت مصرّة على توسيع نظام الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا في الوقت الذي تكشف فيه تقارير عدة تغيّر مواقف الأمريكيين إزاء هذا الدعم.

27 total views