طارق الجبان مدرباً لفريق الكرامة بكرة القدم

تعاقد نادي الكرامة مع المدرب طارق الجبان لقيادة فريقه الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار مشرف الفريق إياد مندو إلى أنه تم وضع رؤية جديدة تركز على تحسين وضع الفريق على سلم الترتيب، والذي تم تدعيمه بثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات، وهم محمد حمدكو وأنس عاجي وشادي الحموي، لافتاً إلى أن التحضيرات لعودة الدوري ستبدأ قريباً مع تدريبات مكثفة إلى جانب المباريات الودية التي نسعى لتنظيمها مع فرق الدوري لرفع الحالة البدنية والفنية للاعبين.

وضم الجهاز الفني كلا من طارق الجبان مديراً فنياً وتامر اللوز مدرباً وخالد مشرف معداً بدنياً ومصعب بلحوس مدرباً للحراس وشعلان الرئيس إدارياً وتمام الدالاتي منسقاً إعلامياً وعايد القاعود معالجاً، وإحسان إبراهيم وعلاء النجار مسؤولي تجهيزات.