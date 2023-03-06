عصيان لإرهابيي (داعش) في سجن علايا الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) في مدينة القامشلي

6-مارس-2023

الحسكة- سانا

اندلعت أعمال فوضى وشغب في سجن علايا في مدينة القامشلي الذي يضمّ إرهابيين من تنظيم “داعش”، وتسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، وسط حالة استنفار للميليشيا في الأحياء القريبة من السجن، وخاصة في حي قناة السويس.

وذكرت مصادر محلية في محيط السجن لـ”سانا”، سماع أصوات تكبيرات أطلقها إرهابيو “داعش” المحتجزون، تلتها أصوات إطلاق رصاص من داخل السجن ترافقت مع حالة استنفار لميليشيا “قسد”، واستدعاء تعزيزات من مناطق عدة وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى السجن، مبيّنة أن العصيان جاء بالتزامن مع زيارة لوفد من الاحتلال الأمريكي لمقر السجن دون معرفة التفاصيل.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” أعلنت حالة الاستنفار أيضاً في مدينة الحسكة، وتحديداً في حي غويران الذي يوجد ضمنه سجن غويران المركزي وسجن الثانوية الصناعية، حيث يوجد الآلاف من إرهابيي “داعش”، وأغلقت الميليشيا جميع المداخل، وكثفت الدوريات على مداخل الحي، وأجرت تفتيشاً دقيقاً للآليات والأفراد في إشارة إلى احتمال تكرار سيناريو الهجوم على سجن الثانوية الصناعية مطلع العام الماضي.

وتحتجز ميليشيا “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي الآلاف من إرهابيي تنظيم “داعش” داخل السجون في محافظة الحسكة، وتستخدم هذه السجون بالتنسيق مع الاحتلال الأمريكي بإعادة تدوير الإرهاب في حال دعت الحاجة، وإثارة الفوضى في المنطقة من جهة وللضغط على الدول التي يوجد في السجون إرهابيون يحملون جنسياتها لإقامة علاقات مباشرة مع الميليشيا، بما يخدم مخططها الانفصالي من جهة ثانية.

 29 total views

6-مارس-2023

مقالات ذات صلة

كورونا يعرّي ثغرات الأنظمة الصحية الأفريقية

8-مايو-2020

7000 جريح يستفيدون منه.. افتتاح مركز “وصيّة ” للعلاج الفيزيائي في حمص

11-فبراير-2021

الهلال لوفد نقابة المهندسين الأردنيين: سورية ستحرر أراضيها من كل قوة إرهابية أو محتلة

10-ديسمبر-2018

أســـامة غنـــم.. خطـــوة ناقصــة خلــف “شـــيبارد”

23-أبريل-2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى