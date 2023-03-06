فضية عربية للشطرنج.. وتراجع واضح لمنتخب الرجال

أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني بالشطرنج منار خليل الميدالية الفضية في بطولة العرب للرجال والسيدات، والتي اختتمت مساء أمس في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة 66 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، وتضمّنت إقامة تسع جولات طبقاً للنظام السويسري.

لاعبة منتخبنا منار خليل نجحت في الحصول على لقبين “wfm” وأستاذة اتحادية دولية، مؤكدة علو كعبها في البطولة، ولو نجحت في الفوز بالمباراة الأخيرة على الإماراتية روضة عيسى لتعادلت مع الجزائرية لينا نصر بالنقاط “7.5” وفازت باللقب بفارق الجداء لكنها تعادلت وحققت “7” نقاط، كما خسرت بطلتنا رولا محمود في الجولة الأخيرة أمام المصرية جوي روماني وتراجع ترتيبها للمركز السابع بـ”5.5″ نقطة، ولو فازت لنالت الميدالية البرونزية.

رئيسُ اتحاد الشطرنج علي عباس أكد لـ”البعث” أن النتائج التي حققها منتخب السيدات كانت ضمن التوقعات، وخاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي مرّ بها المنتخب قبل البطولة، مضيفاً: البطولة كانت عالية المستوى الفني، ولولا سوء التقدير والقرعة لكانت الخليل هي بطلة العرب عن جدارة واستحقاق.

وأبدى عباس عدم رضاه عن النتائج التي حققها منتخب الرجال الذي مثلنا فيه كلّ من بشير عيتي ومالك قونيه لي وآرام آدم، حيث نال العيتي المركز السادس بـ”5.5″ نقطة وآرام المركز الـ11 بـ”5″ نقاط وقونيه لي المركز الـ13 بـ”5″ نقاط، ويعود هذا التراجع بسبب أن الجولة الأخيرة كانت مع اللاعبين الأوائل المرشحين للفوز باللقب وتأثروا فنياً.

ونوّه عباس بأن البطولة شهدت مفاجآت غير متوقعة بخسارة لاعبين من التصنيف الأعلى أمام نظرائهم من أصحاب التصنيفات الأدنى، مشدداً على أن منتخبنا كسب احترام كافة الوفود التي علمت بصعوبة استعدادات منتخبنا للبطولة الذي لم يسر بشكل مثالي.

عماد درويش

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