في “إسرائيل”.. الحرب الأهلية بانتظار الشرارة

تقرير إخباري:

يشي تسارع الأحداث داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، والاحتجاجات التي تنظّمها المعارضة المتطرّفة ضد الحكومة الأكثر يمينية وتطرّفاً في تاريخ الكيان، بما كان الكثير من المحللين والمتابعين للشأن الإسرائيلي يشيرون إليه، حول أن ما يفرّق بين المستوطنين الإسرائيليين المحتلين لفلسطين، والمجمّعين من مختلف بقاع العالم، أكثر ممّا يجمعهم، وأن الشيء الوحيد الذي كان يخفي هذه الحقيقة هو إجماعهم على كره العرب.

فقد دفعت التعديلات القضائية التي تحاول حكومة اليمين المتطرّف برئاسة بنيامين نتنياهو تمريرها في الكنيست ومحاولات حماية نتنياهو من قضايا الفساد التي تلاحقه، ومنع قيام المحكمة الدستورية العليا باتخاذ إجراءات لعزله من منصبه على خلفية القضايا ذاتها، كما جرى مع حليفه الوزير السابق أرييه درعي رئيس حزب شاس المتطرّف، المعارضة الإسرائيلية إلى تصعيد احتجاجاتها الأسبوعية وتحويلها إلى قطع الطرقات وإيقاف عمل محطات القطارات والتهديد بخطوات تصعيدية أخرى، ما دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الطلب من شرطة الاحتلال مواجهة المحتجين بالقوة، وهو ما أدّى بالمحصلة إلى كشف حقيقة الصراعات العميقة بين الأجنحة الصهيونية، ودفع رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى القول: إنّ “إسرائيل” في أزمة تاريخية تهدّد “بخرابها من الداخل”.

ويأتي تحذير هرتسوغ من خراب كيانه في وقتٍ حذّر فيه رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين من أن “إسرائيل” قد تصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع، مهاجماً حكومة نتنياهو ومؤكداً أنها “حكومة إرهاب”، أما وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق أفيغدور كهلاني، فرأى أنّ “إسرائيل” في “منتصف حرب أهلية”، مشيراً إلى أنّ استخدام رموز الحرب يزيد من الصراع، بينما انضمّ رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت إلى التحذير من الوصول إلى “حرب أهلية في إسرائيل”.

وما يقلق المسؤولين الإسرائيليين أن ما يحدث في الكيان انعكس بشكل مباشر على جيش الاحتلال ويهدّد بانقسامه، ففي ماضي الأيام سارع ضباط جيش الاحتلال على مختلف صنوف القوات التي يمثلونها من سلاح الجو والبر والاحتياط وغيرها، إلى التوقيع على عرائض تطالب نتنياهو بالعودة عن إجراء التعديلات القضائية والتهديد بالامتناع عن الخدمة أو الاستقالة من الجيش في حال تجاهل تحذيراتهم، كما جاء رفض جنود احتياط من سلاح الجو المشاركة في مناورات تدريبية ليؤكد استعدادهم للذهاب في تهديدهم والارتفاع به إلى مستويات مختلفة، الأمر الذي دعا نتنياهو إلى الطلب من زعيم المعارضة يائير لابيد إلى إبقاء الجيش خارج المناكفات السياسية، بينما دقّ رئيس هيئة أركان الاحتلال ناقوس الخطر، معتبراً أن انتشار ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة.

وبالمحصلة، فإن أيّ شرارة من قبيل استهداف أي شخصية سياسية من أحد الطرفين ستؤدّي حتماً إلى اندلاع حرب أهلية داخلية في كيان الاحتلال، ونتيجة تأثر جيش الاحتلال بالانقسام، ورفض العديد من الضباط والجنود لنتنياهو وائتلافه المتطرّف، فإن الانقسام بالجيش ذاته سينعكس حرباً دامية ستعجّل بزوال هذا الكيان المصطنع إلى الأبد.

إبراهيم ياسين مرهج

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