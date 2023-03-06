قاعتان للتعليم الافتراضي وأنشطة للدعم النفسي في اللاذقية

اللاذقية -ربا حسين

أطلقت وزارة التربية خطة أنشطة للدعم النفسي والجسدي للأطفال المتضررين بالزلزال في المناطق المنكوبة في سورية، وتهدف الحملة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال وأهاليهم والمعلمين وتعزيز الحالة الإيجابية والمساعدة على تجاوز المحنة والحد من تداعيات الزلزال وآثاره النفسية.

وافتتح الحملة وزير التربية الدكتور دارم طباع في تجمّع مدارس الشهيد صالح محمود في مدينة جبلة باستعراض الفرق الميدانية للدعم النفسي الاجتماعي والأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية والمبادرات الشبابية ودعم المعلّم والتواصل الاجتماعي والتي تشمل مراكز للإيواء في محافظة اللاذقية، واطلع وزير التربية مع رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر الظاهر ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي على الواقع التعليمي والتربوي وسير عمل الفرق الميدانية، والتقوا مع الطلاب والمعلمين واستمعوا إلى مطالبهم والتأكيد على إجراء الاصلاحات والصيانة اللازمة لها، ووجّه الوزير باستيعاب جميع الطلاب المتضررين بأي مدرسة والالتحاق بها.

وقد افتتحت وزارة التربية قاعتين للتعليم الافتراضي تضمّان ٩٥ حاسوباً للطلاب الذين لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس إذ بإمكانكم القدوم إلى تلك القاعات وحضور الدروس الموجودة على الحواسيب والتي تمّ تصويرها في المنصّات التربوية لتشمل جميع المناهج والمراحل الدراسية، على أن يتم تنظيم الطلاب وفق أربع ورديات بحيث تتاح الفرصة لعدد كبير من الطلاب للاستفادة منها.

وأوضح وزير التريية أن الهدف من القاعات الافتراضية بثّ الثقة بالنفوس والدعم النفسي من أجل عودتهم لحياتهم الطبيعية.

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