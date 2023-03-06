كادر جديد لكرة الكرامة.. والطموحات كبيرة

حمص- نزار جمول

اتخذت إدارة الكرامة قراراً بشأن فريقها الكروي الأول الذي دخل متاهة الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت التغيير الفني لا بدّ منه، حيث اتفقت الإدارة مع المدرّب طارق جبّان لإكمال مرحلة الإياب من الدوري التي ستنطلق بداية نيسان القادم.

وفي أول تصريح إعلامي أكد جبّان لـ”البعث” أن نادي الكرامة سيبقى ذلك النادي الكبير الذي قدّم للكرة السورية ما لم يقدمه أي نادٍ آخر عبر إنجازات كثيرة، أبرزها الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، معتبراً تكليفه من قبل إدارة النادي مسؤولية والتزاماً لتحقيق طموحات جماهير وعشاق الكرامة، مع العمل على تحسين موقع الفريق على سلم الترتيب ومن ثم الوصول في بطولة الكأس للنهائي ليعود هذا النادي العريق إلى عهد البطولات.

وشكر جبّان إدارة الكرامة على ثقتها به، مبيناً أنه سيعمل مع الكادر الفني والإداري المكلف معه، وعلى رأسهم المدرّب تامر اللوز للوصول إلى ما تطمح إليه جماهيره.

يُذكر أن الكادر الفني الجديد تكوّن من طارق جبّان مديراً فنياً وتامر اللوز مدرباً وخالد مشرف معداً بدنياً ومصعب بلحوس مدرباً للحراس وشعلان الرئيس إدارياً وتمام الدالاتي منسقاً إعلامياً وعايد القاعود معالجاً.

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