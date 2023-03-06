مباحثات كوبية روسية لتعزيز التعاون المتبادل في مجال الطاقة

التقى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بالمدير التنفيذي لشركة النفط الروسية “روسنفت” إيغور سيتشين في العاصمة هافانا، حيث تباحث الطرفان في التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وقال الرئيس الكوبي في تغريدة في “تويتر” إنّه استعرض مع المدير التنفيذي لشركة النفط الروسية “روسنفت” القضايا المتعلقة بعلاقات التعاون المتبادل، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

من جانبه شدّد سيتشين على أنّ “جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالتعاون بين روسيا وكوبا يشرف عليها بوتين بشكل مباشر وشخصي”.

كما التقى المدير التنفيذي لشركة “روسنفت” مع نائب رئيس الوزراء ريكاردو كابريساس واستعرض الطرفان قضايا التعاون المتبادل لا سيما في قطاع الطاقة.