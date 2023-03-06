مباحثات كوبية روسية لتعزيز التعاون المتبادل في مجال الطاقة

6-مارس-2023

التقى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بالمدير التنفيذي لشركة النفط الروسية “روسنفت” إيغور سيتشين في العاصمة هافانا، حيث تباحث الطرفان في التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وقال الرئيس الكوبي في تغريدة في “تويتر” إنّه استعرض مع المدير التنفيذي لشركة النفط الروسية “روسنفت” القضايا المتعلقة بعلاقات التعاون المتبادل، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

من جانبه شدّد سيتشين على أنّ “جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالتعاون بين روسيا وكوبا يشرف عليها بوتين بشكل مباشر وشخصي”.

كما التقى المدير التنفيذي لشركة “روسنفت” مع نائب رئيس الوزراء ريكاردو كابريساس واستعرض الطرفان قضايا التعاون المتبادل لا سيما في قطاع الطاقة.

 

 5 total views

6-مارس-2023

مقالات ذات صلة

دورة تدريبية لتقدير القيمة التربوية لحيوانات المزرعة باستخدام (VCE)

13-يونيو-2022

71 مليون غرامة لمحطة وقود بحماة  

24-مايو-2022

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل خبراء إلى كييف عقب بيان روسيا حول “القنبلة القذرة”

24-أكتوبر-2022

سوق النفط غير مستقر بسبب أزمة أوروبا وكورونا

11-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى