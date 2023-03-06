مذكرة لاتحاد غرف الصناعة تستهدف تأمين سكن دائم لمنكوبي الزلزال

6-مارس-2023

دمشق – البعث

أعد مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية مذكرة حول مساهمة الاتحاد بدعم المتضررين من الزلزال على أن يتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن تشكيل لجان يمثل بها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة في المناطق المنكوبة تعمل مع ممثلي الوزارات المعنية لتأمين سكن مؤقت للمتضريين كمرحلة أولى، ووضع خطة مستقبلية لتأمين سكن دائم في المرحلة القادمة، وتسهيل استيراد المواد اللازمة للبناء واستثنائها من التمويل عن طريق المنصة.

وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم على استمرار الدعم وتقديم التبرعات والتي وصلت قيمتها ٧ مليار ليرة سورية حتى الآن وهذا المبلغ قابل للزيادة.

وناقش المجلس تشوهات التعرفة الجمركية وتعديلها، وإعفاء خيوط الكومباكت من الرسوم الجمركية وبيان الصناعات التي تستخدم هذه المادة، كما شملت بنود الاجتماع اعتماد قرارات تسمية اللجان للقطاعات المختلفة، وبعض القضايا المتعلقة بالإجازات للصناعيين وتأمين المواد الأولية، وآلية التمويل عن طريق المنصة.

 

 28 total views

6-مارس-2023

مقالات ذات صلة

أسواق ريف دمشق تتأرجح بين المنتج والمستهلك.. وأسعارها متباينة!!

25-يوليو-2020

الكرة الشابة ضاعت في زواريب الإهمال وغياب الدعم!

7-مارس-2022
أردوغان يفرض غرامات على منصات التواصل الاجتماعي

أردوغان يضيّق الخناق على منصات التواصل الاجتماعي

4-نوفمبر-2020

العموم البريطاني يرفض التصويت مرة جديدة على “بريكست”

21-أكتوبر-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى