مذكرة لاتحاد غرف الصناعة تستهدف تأمين سكن دائم لمنكوبي الزلزال

دمشق – البعث

أعد مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية مذكرة حول مساهمة الاتحاد بدعم المتضررين من الزلزال على أن يتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن تشكيل لجان يمثل بها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة في المناطق المنكوبة تعمل مع ممثلي الوزارات المعنية لتأمين سكن مؤقت للمتضريين كمرحلة أولى، ووضع خطة مستقبلية لتأمين سكن دائم في المرحلة القادمة، وتسهيل استيراد المواد اللازمة للبناء واستثنائها من التمويل عن طريق المنصة.

وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم على استمرار الدعم وتقديم التبرعات والتي وصلت قيمتها ٧ مليار ليرة سورية حتى الآن وهذا المبلغ قابل للزيادة.

وناقش المجلس تشوهات التعرفة الجمركية وتعديلها، وإعفاء خيوط الكومباكت من الرسوم الجمركية وبيان الصناعات التي تستخدم هذه المادة، كما شملت بنود الاجتماع اعتماد قرارات تسمية اللجان للقطاعات المختلفة، وبعض القضايا المتعلقة بالإجازات للصناعيين وتأمين المواد الأولية، وآلية التمويل عن طريق المنصة.

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