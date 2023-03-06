ميسم الشمّري تجمع آراء الكتّاب عن شعر طلال الغوار

ملده شويكاني

“هل أتت أعمال الشاعر والكاتب طلال الغوار تلبس لبوس الجدّة في البنية الفنية، أم أنها لاذت إلى عباءة الموروث الفني؟ وهذا ما نتركه للقارئ حتى يظفر بمتعة القراءة”.

هذا السؤال الذي طرحته الكاتبة ميسم الجلّود الشمّري في كتاب “جسور أدبية”، قراءة في شعر طلال الغوّار (الصادر في العراق، الأنبار، مطبعة اليسر، الطبعة الأولى)، وقد اتخذ طابع التجميع والتنسيق لمجموعة مقالات وشهادات كتبها أدباء ونقاد من سورية وفلسطين والعراق عن مجموعات عدة للشاعر الغوار، وهي: “احتفاء بصباحات شاغرة”، “أوّل الحب أوّل المعنى”، “أسمّي جرحي شجرة”، “حرريني من قبضتك”، “انثيالات الشعر والطفولة والحياة”. ومنها ما كتبه الفنان التشكيلي والكاتب أحمد عساف من سورية عن مجموعة “أوّل الحب أوّل المعنى”، حول التكثيف المدروس والمتقن في بناء الجملة الشعرية، وفي بنية القصيدة بشكل عام، حيث الانزياحات اللغوية وتلك المخيلة الشعرية التي تنتج نصاً شعرياً طافحاً بأصالة الشعر وجماليات المعنى، كما في:

“في طفولتي

كنت أعلق وجهي على شجرة

وأنا أنصب تحتها فخاخي

كي أصطاد الشمس”

ليصل إلى أن قصائد هذه المجموعة المشغولة بعناية فائقة وبذائقة شعرية حميمية، تضع القارئ أمام ما يتقاطع مع قصيدة الومضة أو قصيدة التفاصيل اليومية، وإن كانت القصيدة الطويلة بمحاذيرها عصيّة وصعبة، فإن قصيدة الومضة لا تعطي قيادتها لمن يشاء ولمن يستسهلها، بل إنها تتطلب التكثيف والإدهاش والتحايل على اللغة لقول الكثير في جمل قصيرة ورشيقة قادرة على إيصال المعنى والمتعة في الوقت ذاته.

إيماءات والهايكو

بينما كتب يوسف عبود جويعد، بعنوان “أنماط شعرية متنوعة” في “أسمّي جرحي شجرة”، عن القصيدة النثرية والقصيدة المختزلة وقصيدة الومضة وقصائد أطلق عليها الشاعر إيماءات وتقترب من الهايكو، إضافة إلى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، فنجد أن القصيدة الشعرية حاضرة كثيمة رئيسية في عملية صناعة القصيدة لدى الشاعر، فتارة يصطادها وهو على الشاطئ كصيد ثمين، وأخرى وهي ترافقه رحلة العمر لخمسين عاماً وغيرها، وهذه الرؤية الفنية تجعل القارئ متواصلاً ومتابعاً لروح الشعر وعالمه الرحب. ويقدّم لنا المقطع الأخير من القصيدة المطوّلة “أسمّي جرحي شجرة” تلويحته لوجه الحياة التي يراها بعين شاعر:

تلوّح للجسر

حينما يستعيد عشاقه

أيها الصبية

اجعلوني أحلاماً في حقائبكم

أيها الطائر

اجعلني جناحك

لأخطف من حمرة الأفق

وردة حمراء

التفاعل بالمكان والزمان

وتحت عنوان “انثيالات طلال الغوار- استرجاع للذاكرة من الشعر إلى التلقي”، كتب د. سعد التميمي أن ما يميّز التجربة الشعرية لطلال الغوار في المجموعات الشعرية التي أصدرها، تفاعله بالمكان والزمان معاً، وإحساسه العالي بتجلياتهما من خلال الأحداث التي حفرت في الذاكرة ولم تغادرها، ليترجمها الشاعر إلى صور حيوية وفاعلة تعبّر بصدق عن واقع مؤلم. وفي كتابه الأخير “انثيالات” يكسر الشاعر المألوف ليقدّم مجموعة من القصائد والمقالات الأدبية والثقافية التي يحاول فيها طرح آرائه في بعض القضايا التي تثير الجدل في الساحة الثقافية، فضلاً عما يحمله الواقع من أحداث. وحلّل د. التميمي مجموعة قصائد منوعة بأشكالها وأساليبها، منها قصيدة “الومضة” المؤلفة من أرقام عدة:

كن طفلاً

كي ترى

ما لا يراه الآخرون

فالشاعر يرى أن الطفولة تمثل البراءة والنقاء والصدق.

لوحة ثلاثية الأبعاد

أما د. نزار بني المرجة في جماليات “أسمّي جرحي شجرة”، فاستشفّ بأن كل نصّ من نصوص الشاعر الغوار يشبه لوحة متكاملة ثلاثية الأبعاد، تتبدى فيها الطبيعة الصامتة كبعد أول يتماهى معه الشاعر ورؤاه كبعد ثانٍ هو الذات الشاعرة مع عمق مسموع يغلف توليفة القصيدة كبعد ثالث، وهو الإيقاع في لوحته– القصيدة الناطقة، ويضيف بني المرجة أن ثمة مساحات للرؤية لنلحظ تماهياً فريداً مع مفردات الطبيعة المتحركة والطبيعة الصامتة في آن واحد، إذ ينجح الشاعر بتحريكها وتوظيفها على شكل كائنات يتولاها الشعر لتدبّ فيها الحياة، فيرسم لوحات مستمدة من الأشجار، حيث تمثل الشجرة رمزاً للحياة، وتتمتّع بخصوصية بالغة في عالمه الشعري، حتى عنوّن بها المجموعة “أسمّي جرحي شجرة”، فكأن الذات المجروحة تجد خلاصها في التحول إلى شجرة ضاربة الجذور، وتعد دائماً بالكثير من الأغصان والزهر والثمر حتى وهي تواجه الموت، فيقول:

أنا

ما قطعت من الغابة غصناً

وأشعلت فيه اللهب

فمن أين كل هذا الدخان

ومن أين لي كل هذا الحطب

وكأنه عبر سؤاله يشير إلى ما فعله ويفعله المحتلون الغرباء، الذين أشعلوا الحرائق في بساتين العراق وتركوا للعراقيين الحطب والنار والدخان.

التفعيلة والنثر

ومن الشهادات التي حفل بها الكتاب شهادة الأديب أحمد يوسف داود، الذي كتب: طلال الغوار أحد الوارثين الكبار في جيله لـ”قصيدة التفعيلة” التي وُلدت ونمت وتطورت في العراق على أيدي بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري وغيرهم، ومن العراق انتشرت حتى عمّت سائر بلاد العرب، لكنه يطوّر أيضاً قصيدة النثر التي وُلدت في لبنان، وعمّت الآن بلدان العرب على أسس جديدة، حيث يعمد كثيراً إلى خلط الشكلين الشعريين في القصيدة الواحدة بنجاح واضح.

وقد ألحق الكتاب بسيرة ذاتية للشاعر طلال الغوار.

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