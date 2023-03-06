وزير الدفاع الإيراني يكشف عن عدد من مشاريع بلاده العسكرية

طهران – وكالات:

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد رضا آشتياني أنّ بلاده تقوم بتصميم وتصنيع صواريخ بالستية بمدى ألفي كيلو متر، كاشفاً عن مخطط لتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في التحليق الجماعي والفردي للمقاتلات.

وأوضح آشتياني، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع في طهران، اليوم الاثنين، أنّ طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكن لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة “إس-400” الروسية، فستفعل ذلك. ورداً على سؤال بشأن شراء مقاتلات “سوخوي-35” من روسيا، قال آشتياني: “لا تزال هذه المسألة قيد المتابعة ولم يتم استلام أيّ معدات بعد”.

وتحدّث عن الإنجازات الجديدة في مجال الطائرات المسيرة التي ستعلن طهران عنها قريباً.

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