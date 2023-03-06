وزير الدفاع الروسي يتفقد مشاريع إعمار البنية التحتية في دونباس

6-مارس-2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أنّ وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقّد مشاريع إعمار البنية التحتية في منطقة دونباس بما في ذلك في مدينة ماريوبول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إنّ وزير الدفاع الروسي قام ضمن إطار جولته إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بتفقّد أعمال إعادة إعمار المجمّعات السكنية والبنية التحتية في منطقة دونباس.

شويغو كان شدد قبل زيارته على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لنشر القوات بشكل آمن في الميدان، وتوفير الدعم الشامل لها، ولا سيما الوحدات الطبية ووحدات المناطق الخلفية.

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6-مارس-2023

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