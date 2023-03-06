وقفة احتجاجية في لوس انجلوس للمطالبة برفع الحصار عن سورية

وندد المعتصمون بالحصار الجائر على سورية ومواصلة الإدارة الامريكية وحلفائها الأوروبيين فرضه،لا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الماضي، ما تسبب بصعوبة وصول المساعدات الإنسانية والعمليات الإغاثية”.

وطالب المعتصمون خلال الوقفة بخروج قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بطريقة غير شرعية على أجزاء من الأراضي السورية، والتوقف عن عميات النهب التي تقوم بها هذه القوات مع الميليشيات التابعة لها للنفط والقمح السوري”.

أقيمت الوقفة أمام المبنى الفيدرالي بمدينة لوس انجلوس وشارك فيها عدد من أبناء الجالية العربية ومتضامنون من منظمات أمريكية مناهضة للحرب.ورفع المشاركون العلم السوري والشعارات التي تطالب بالرفع الفوري للحصار، وإنهاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية.

وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع عدة وقفات في جميع أنحاء العالم، للمطالبة برفع الحصار الجائر المفروض على سورية ضمن حملة “ارفعوا الحصار عن سورية”.