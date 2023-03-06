١٥ مبنى في طرطوس للهدم بسبب الزلزال

6-مارس-2023

طرطوس- لؤي تفاحة

كشف المهندس حسان حسن مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس وجود ١٥ مبنى بحاجة للهدم و٢٥٣ مبنى يمكن تدعيمها من إجمالي الأبنية التي تمّ الكشف عليها والبالغة ١٦١١ مبنى، موضحاً أن عدد الأبنية الآمنة إنشائياً بلغ ١٣٤٣ مبنى.

وتتابع اللجنة عمليات الكشف الفني بالتعاون مع نقاية المهندسين على كافة الأبنية التي يتمّ الإبلاغ عن وجود تصدعات وتشققات فيها لتقييم مدى السلامة الإنشائية، وتصنيفها لمعرفة ما تحتاجه من تدعيم وتقديم الخبرة الفنية اللازمة ورفع النتائج للجنة الإغاثة في المحافظة لاتخاذ القرار المناسب.

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6-مارس-2023

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